Nottata di lavori per la Sorical sugli acquedotti Sambuco e Savuto Sud

L’Ufficio Sorical di Lamezia ha ultimato due interventi su due distinti acquedotti, lavorando di notte.

Da ieri pomeriggio avviato i lavori di riparazione di una perdita sull’acquedotto Sambuco che alimenta la zona di Sambiase a Lamezia Terme, ultimato nelle notte. Sempre questa notte è intervenuta per ripristinare l’acquedotto Savuto Sud.

Nella notte è scoppiato un tratto di condotta ed è stato necessario fermare l’alimentazione per Nocera Terinese, Falerna e Gizzeria per eseguire i lavori in sicurezza. I lavori di riparazione sono terminati questa mattina e il servizio è stato riavviato.