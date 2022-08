Affidati i lavori sugli impianti comunali di sollevamento in località San Sidero, Cutura e Cafarone da effettuare entro fine mese

Dovranno essere ultimati entro fine agosto i lavori sugli impianti di sollevamento di competenza comunale lametina in località San Sidero, Cutura e Cafarone, finanziati per 50.000 dalla Regione Calabria il 20 giugno dopo la richiesta avanzata il 27 maggio.

Si è proceduto alla trattativa per affidamento dei lavori in oggetto attraverso piattaforma telematica Mepa con la ditta Sideco srl di Lamezia Terme, che ha offerto un importo complessivo pari a 38.900 euro (cui aggiungere 8.558 per oneri IVA al 22%).

Sempre in tema di ambiente, entro il 20 novembre dovranno essere affidati i lavori di messa in sicurezza del torrente Piazza, e per tale ragione si è proceduto ad affidare e il servizio di ingegneria ed architettura all’operatore economico “Rtp Mazzocca” (Ing. Nicola Mazzocca, quale mandatario per la quota del 60%; Tec Med Ingegneria S.r.l. quale mandante per la quota del 30%; Ing. Antonio Pintimalli, quale mandante e giovane professionista per la quota del 5%; Geologo Piergiorgio Vasta, quale mandante per la quota del 5%;) per un importo di 91.500 euro (72.115,38 per prestazioni professionali, 2.884,62 per Cnpaia pari al 4%, 16.500 per iva al 22%).