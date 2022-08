Pronto il bando per l’assunzione di 2 dirigenti tecnici con esperienza al Comune di Lamezia Terme

Dopo la procedura per il reclutamento di un dirigente tecnico da assumere con contratto triennale, il Comune di Lamezia Terme avvia anche quella relativa al concorso che porterà 2 dirigenti tecnici a tempo indeterminato in via Perugini.

Vagliata senza successo la via della mobilità, si procederà ora alla selezione destinata agli ingegneri o architetti con già alle spalle esperienze nella pubblica amministrazione (a seconda della tipologia si va dai 2 ai 5 anni di servizio).

Il termine per presentare la propria candidatura tramite Pec è fissato a 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con 30 euro come tassa di concorso, con 3 diversi passaggi da superare:

prima prova scritta , finalizzata a verificare le conoscenze specialistiche e le competenze professionali nonché la capacità dei candidati di analisi di fatti e di riflessione critica, potrà consistere nella stesura di un elaborato, di una dissertazione o di una relazione o di uno o più pareri o di analisi di casi di studio su tematiche tecniche oggetto di approfondita verifica anche nella prova orale;

, finalizzata a verificare le conoscenze specialistiche e le competenze professionali nonché la capacità dei candidati di analisi di fatti e di riflessione critica, potrà consistere nella stesura di un elaborato, di una dissertazione o di una relazione o di uno o più pareri o di analisi di casi di studio su tematiche tecniche oggetto di approfondita verifica anche nella prova orale; seconda prova scritta , finalizzata a valutare le attitudini del candidato al ruolo manageriale ovvero le capacità organizzative e di problem solving, di gestione del cambiamento, del conflitto e della negoziazione in contesti evolutivi e complessi: potrà consistere nell’individuazione di iter procedurali o percorsi operativi o soluzioni di casi o in una pluralità di proposte tematiche tra le quali il candidato sceglie e sviluppa o nella risoluzione di quesiti a risposta articolata o simulazioni di interventi e/o procedimenti collocati in uno specifico contesto teorico di riferimento e/o nella risoluzione di quesiti su problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo;

, finalizzata a valutare le attitudini del candidato al ruolo manageriale ovvero le capacità organizzative e di problem solving, di gestione del cambiamento, del conflitto e della negoziazione in contesti evolutivi e complessi: potrà consistere nell’individuazione di iter procedurali o percorsi operativi o soluzioni di casi o in una pluralità di proposte tematiche tra le quali il candidato sceglie e sviluppa o nella risoluzione di quesiti a risposta articolata o simulazioni di interventi e/o procedimenti collocati in uno specifico contesto teorico di riferimento e/o nella risoluzione di quesiti su problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo; prova orale, consisterà in un colloquio selettivo (individuale) a contenuto tecnico-professionale, diretto ad approfondire la verifica sulle conoscenze e competenze specifiche possedute dal candidato nelle materie d’esame e ad accertare che il candidato sia in grado di contestualizzare tali conoscenze e valutarne anche le competenze psico-attitudinali.

Ai futuri dirigenti saranno richieste:

Competenze tecnico-professionali:

conoscenza approfondita del D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)

conoscenza approfondita della normativa di riferimento nelle attività che afferiscono alla posizione dirigenziale, con particolare riguardo a: pianificazione urbanistica, lavori pubblici ed infrastrutturali, edilizia priva, insediamenti commerciali ed industriali, SUE, SUAP, manutenzione e valorizzazione del patrimonio e del territorio pubblico, manutenzione del demanio, commercio, ambiente; codice dei contratti pubblici; efficientamento energetico del patrimonio pubblico; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; sicurezza in materia di pubblico spettacolo, mercati e fiere.

conoscenza approfondita del D.Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche),

conoscenza specifica delle normative regionali e nazionali che afferiscono ai settori oggetto dell’incarico,

conoscenza normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione;

Competenze trasversali: