Pronta la gara di appalto per la bonifica da terminare entro un anno dell’ex discarica di località Bagni

Stilata la gara di appalto per i lavori, che dovranno terminare entro un anno, per la bonifica dell’ex discarica di località Bagni. L’opera è finanziata interamente dalla Delibera CIPE 26/2016 – Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 Ambiente e Territorio 2718 del 13.03.2017, ad oggetto ”Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Individuazione degli interventi per il settore prioritario Rischio Ambientale- Intervento strategico – Bonifiche”.

Il costo complessivo stimato dell’intervento, è pari a 9.579.178,76 euro, con il valore economico dell’appalto da 7.581.333,87 euro divisi tra 7.359.102,25 per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e 138.645,20 per attività di bonifica da ordigni bellici (totale di 7.497.747,45 euro soggetti a ribasso), oltre a 83.586,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista la particolarità dell’opera, è richiesto come requisito obbligatorio essere iscritti nell’albo “imprese specializzate in bonifica bellica sistematica” – categoria: bonifica terrestre, istituito presso il Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 2, co. 1 del D.M. n. 82/2015, in quanto l’intervento prevede l’attività BOB – Verifica presenza ordigni bellici, che deve essere eseguita esclusivamente da un un’impresa specializzata (impresa B.C.M) iscritta nel suddetto albo, in classifica I. La suddetta attività di verifica presenza ordigni bellici, può essere effettuata direttamente dall’appaltatore solo se in possesso della relativa iscrizione; in caso contrario dovrà obbligatoriamente essere indicata come subappaltabile.

L’affidamento avverrà tramite il Cuc della Città Metropolitana di Reggio Calabria, cui andranno 10.000 euro, anche se fino ad oggi l’affidarsi alla centrale unica di committenza della città dello Stretto non ha comportato un’eccessiva celerità sul piano degli affidamenti rispetto ai tempi precedenti.

L’appalto sarà aggiudicato con procedura europea in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con peso preponderante ai parametri tecnico – qualitativi (punteggio massimo offerta tecnica 80 punti – punteggio massimo offerta economica 20 punti).