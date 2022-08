Disservizi, guasti e raccomandazioni all’oculatezza per gli utenti serviti dal Sambuco

A seguito delle riparazioni idriche eseguite dalla So.Ri.Cal. S.p.A. giovedì sulla condotta premente “Sambuco” per il Serbatoio di Canneto, si sono verificate nuove perdite occulte tali da non consentire il completo ripristino della fornitura necessaria al corretto funzionamento dello schema idrico di adduzione.

Per tutta la giornata di ieri tecnici della So.Ri.Cal. S.p.A. hanno effettuato prove e verifiche alla ricerca della/e dispersioni che stanno causando una riduzione pari a ca. 15 l/s sull’intera portata addotta al Serbatoio di Canneto. Dalla sede di zona della Società regionale assicurano che i lavori di individuazione della perdita proseguiranno senza soluzione di continuità e che l’intervento di riparazione avverrà successivamente alla festività del 15 agosto, “in modo da consentire ai cittadini di potersi approvvigionare il più possibile seppur con la riduzione della dotazione idrica”.

Occorre un utilizzo consapevole delle risorse idriche e attuare azioni concrete ed efficaci per incidere in modo sensibile sul risparmio dell’acqua, limitare gli sprechi e scongiurare situazioni di emergenza. Per questo la Lamezia Multiservizi S.p.A. chiede all’intera cittadinanza di Lamezia Terme, ed in particolar modo agli Utenti del Servizio Idrico serviti dal manufatto idrico di Canneto, un uso responsabile e moderato della risorsa idrica. L’acqua è un bene prezioso ed è una risorsa limitata. È opportuno, pertanto, adottare comportamenti volti al suo risparmio ed alla sua tutela, soprattutto nei prossimi giorni con serie difficoltà negli approvvigionamenti potabili.

Limitare lo spreco d’acqua è possibile rispettando semplici regole, soprattutto per gli utilizzi diversi da quelli alimentari, domestici ed igienici. Tra i tanti consigli, rimangono sempre validi la chiusura del rubinetto quando non è necessario, l’utilizzo di lavatrici o lavastoviglie solo a pieno carico, evitare gli impieghi non prioritari quali il lavaggio auto, innaffiare piante, fiori e orti (divieto per il riempimento piscine).

Le zone potenzialmente interessate da disagi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.