Perdite occulte ancora presenti sulla condotta Canneto Alto, interruzione del servizio programmata dopo lunedì

Sorical comunica che a seguito delle riparazioni di giovedì sulla condotta premente per il serbatoio di Canneto Alto si sono verificate delle perdite occulte che non consentito di ripristinare tutta la portata necessaria al corretto funzionamento del serbatoio in oggetto. Si tratta di una diminuzione della portata di circa 15 ls, certamente dovuta ad una perdita occulta sulla condotta.

Sorical per tutta la giornata di ieri ha effettuate prove e saggi con misurazione delle portate in transito in vari punti della tubazione premente, ma non è stato ancora trovato il punto in cui si verifica la perdita di acqua. Sicuramente la perdita è in corrispondenza di qualche tubo per la raccolta di acqua piovana che non fa affiorare in superficie la perdita.

Stante i giorni festivi e la necessità di procedere ad una nuova sospensione della erogazione appena individuata la perdita, Sorical ha optato per rimandare la riparazione nei giorni immediatamente successivi alla festività del 15 agosto in modo da consentire ai cittadini di potersi approvvigionare il più possibile, seppur con la possibile riduzione della dotazione idrica per qualche ora nella giornata.

Nelle more di poter individuare la perdita e procedere alla conseguente riparazione Sorical aumenterà la dotazione disponibile dai Pozzi Sambuco mediante un aumento del pompaggio, chiede altresì alla Multiservizi Spa gestore della distribuzione, di collaborare magari operando una diversa distribuzione alle utenze sottese al serbatoio oggetto di riduzione tale da ridurre al minimo eventuali disagi per questi giorni.

La Sorical, resta impegnata nel ridurre al minimo i disagi ai cittadini proseguendo nelle attività di ricerca riparazione dei guasti, con senso di abnegazione e sacrificio anche nelle ore notturne senza soluzione di continuità.