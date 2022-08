Da giovedì a lunedì rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per candidati e sottoscrittori

Stante il termine fissato il 22 agosto per la presentazione delle liste dei candidati per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, gli uffici comunali di Via Sen Arturo Perugini effettueranno apertura straordinaria per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per candidati e sottoscrittori, nei giorni ed orari di seguito indicati:

giovedì 18 agosto: 08.30 – 13.00 e 15.30 – 17.30

venerdì 19 agosto: 08.30 – 13.00 e 15.30 – 17.30

sabato 20 agosto: 08.30 – 13.00 e 15.30 – 17.30

domenica 21 agosto: 08.00 – 20.00 (orario continuato)

lunedì 22 agosto: 08.00 – 20.00 (orario continuato)

Esercizio del voto a domicilio

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Gli elettori interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione (quindi, entro lunedì 5 settembre), una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo e, possibilmente, un recapito telefonico.

Il modello di dichiarazione può essere scaricato dal sito web del Comune.

Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

Altri documenti da allegare: