Sono 3 i dipendenti in comando in via Perugini che hanno accettato l’immissione in ruolo in Comune

Saranno 3 i dipendenti comunali attualmente in comando presso via Perugini per i quali sarà richiesta la mobilità e l’immissione in ruolo nell’ente lametino.

Sfruttando la normativa vigente per il 2022, si è infatti chiesta la disponibilità a quei 4 dipendenti di altre amministrazioni che dal 31 gennaio si trovano a prestare servizio a tempo parziale anche presso la città della piana:

1 unità di personale a tempo pieno di Categoria “D3”, posizione economica “D3”, con profilo professionale di funzionario tecnico (scadenza comando 17 dicembre 2022);

1 unità di personale a tempo pieno di Categoria “D1”, posizione economica “D7”, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico (scadenza comando 31 dicembre 2022);

1 unità di personale a tempo pieno di Categoria “D1”, posizione economica “D1”, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – specialista della comunicazione istituzionale – (scadenza comando 30 novembre 2022);

1 unità di personale a tempo pieno di Categoria “C”, posizione economica “C5”, con profilo professionale di istruttore tecnico geometra (scadenza comando 31 dicembre 2022).

Ad accettare sono stati in 3:

1 unità di personale a tempo pieno di Categoria “D”, posizione economica D1 – in possesso del profilo, presso l’Amministrazione di appartenenza, di “Collaboratore tecnico professionale – specialista della comunicazione istituzionale”, che si considera equivalente, per esigibilità delle mansioni, al profilo di “Istruttore direttivo amministrativo”;

1 unità di personale a tempo pieno di Categoria “D”, posizione economica D7, profilo “istruttore direttivo tecnico”;

1 unità di personale a tempo pieno di Categoria “C”, posizione economica C5, profilo istruttore tecnico geometra.

Diminuiscono così i posti previsti nel 2022 da coprire per quanto riguarda i dipendenti non dirigenziali, che saranno: