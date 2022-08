Manifestazione di interesse del Comune di Lamezia Terme per la coprogettazione di “biblioteche e comunità”

Facendo seguito ad un primo incontro avvenuto in via Perugini, e la successiva delibera di giunta, viene ora emanato l’apposito avviso pubblico da parte del Comune di Lamezia Terme per individuare i partner alla co-progettazione della candidatura comunale in risposta al bando “biblioteche e comunità II edizione” predisposto e finanziato dal centro per il libro e la lettura e fondazione con il sud per la concessione di finanziamenti per la promozione e valorizzazione del ruolo delle biblioteche comunali.

Entro mezzogiorno del 5 settembre gli organismi iscritti al registro del terzo settore potranno presentare proposte per:

l’incremento e il miglioramento dell’accesso agli spazi (extra-orario, serale, nel fine settimana), al patrimonio bibliotecario (letterario, audiovisivo, musicale, multimediale, ICT, etc.) e ai servizi di supporto alla lettura e allo studio;

il coinvolgimento dei soggetti tradizionalmente esclusi dalla fruizione e produzione culturale nelle istituzioni bibliotecarie, prevedendo strumenti e modalità innovative di partecipazione;

la diffusione di una concezione delle istituzioni bibliotecarie come luoghi di confronto culturale da parte di gruppi e soggetti diversi, così da offrire occasioni di incontro per la comunità locale.

Per quanto riguarda alcuni dei problemi logistici interni alla biblioteca comunale, il Comune si è candidato ad uno dei bandi finanziati dal Pnrr per il superamento delle barriere architettoniche.