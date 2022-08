Tra fiori d’arancio e riprese cinematografiche, modifiche del traffico per i prossimi giorni in alcune zone di Lamezia Terme.

Si terrà domani pomeriggio nella Chiesa Matrice di Sambiase il matrimonio di un Maresciallo Capo in servizio presso la 1^ Compagnia del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia, ed essendo che «la cerimonia si svolgerà in assetto formale con lo sposo in Uniforme e con picchetto d’onore composto da militari dell’Arma dei Carabinieri in Grande Uniforme Speciale», è stato previsto il divieto di sosta e transito dalle 16 alle 19 nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Corso della Repubblica/Via D. Porchio e l’intersezione con Via della Libertà.

Spostandosi verso la costa, nel periodo compreso tra il 22 agosto e il 16 settembre si svolgeranno a Lamezia Terme le riprese cinematografiche del film “Madame Luna” di Daniel Espinosa prodotto dalla Dugong Films.

Per tale occasione la produzione ha richiesto ed ottenuto l’istituzione del divieto di sosta e di circolazione per tutte le categorie di veicoli presso il Villaggio del Golfo di via Ginepri, 7 dalle 9 alle 19 di oggi, dalle 16:30 del 24 agosto alle 02:30 del 25 agosto, dalle 11 alle 21 del 29 agosto, dalle 9 alle 19 del 31 agosto, e dalle 10 alle 20 del 1 settembre.

Altra modifica riguarderà l’istituzione del divieto di sosta e di circolazione da oggi al 16 settembre per tutte le categorie di veicoli presso l’area Industriale per 250 metri a sud e a nord del Pontile.