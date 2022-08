Nominati dalla Corte di Appello i presidenti dei seggi lametini per le elezioni politiche del 25 settembre

Mentre ancora si deve riunire la commissione elettorale comunale per individuare i nomi di coloro i quali andranno a prestare servizio come scrutatori nei 78 seggi ordinari più due speciali (il metodo fino ad ora usato è stato quello del sorteggio tra gli iscritti all’albo apposito), in fase di notifica sono invece le convocazioni per i presidenti dei seggi lametini in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre.

I nominati dalla Corte di Appello di Catanzaro possono rinunciare e verranno sostituiti, con queste indicazioni per le varie sezioni: