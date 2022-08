Previste 3 riparazioni sulla condotta premente DN400 in via Gioacchino Murat e in località Francica

So.Ri.Cal. S.p.A. proseguirà l’attività di riparazione dell’Acquedotto Sambuco anche nella giornata di oggi. Dalla sede di Zona di Lamezia Terme informano, con nota Prot. n.126, che saranno eseguite tre riparazioni sulla condotta premente DN400; rispettivamente, su Via Gioacchino Murat e due in località Francica.

Per consentire gli interventi manutentivi sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi di Canneto, Sambiase Basso, Sambiase Alto e Caronte. Completati i lavori si procederà con le operazioni di gradualmente messa in carico della tubazione di adduzione ed il ripristino dell’erogazione idropotabile ai serbatoi; quest’ultimo previsto, salvo complicazioni, in serata.

La fornitura all’utenza continuerà regolarmente attingendo a tutti i volumi d’acqua attualmente disponibili nei sistemi di accumulo regionali dopo le recenti sospensioni e la riduzione di portata comunicata con nota Prot. n.118 del 13/08/2022.

Le zone servite e potenzialmente interessate da disagi: Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Caronte, San Sidero e Sant’Ermia.