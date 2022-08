Nuove scia ai fini dell’antincendio per la piena agibilità della scuola media Pitagora e della biblioteca comunale

Passi in avanti per la piena agibilità di altri due immobili comunali lametini, rimasti aperti all’uso mancando solo alcuni aspetti burocratici e non strutturali. Approvata oggi la liquidazione della somma complessiva di 1.404 euro in favore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro per la richiesta di Scia, ai fini dell’antincendio, relativa alla scuola secondaria di primo grado “Pitagora” e la Biblioteca “Oreste Borrello” (l’esistenza di una porta interna non considerata in precedenza ha evitato la necessità di dover creare una scala anticendio ex novo con uscita sul cortile interno).

In ambito di sicurezza via libera anche alla richiesta di offerta sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni per il servizio biennale di manutenzione di ascensori ed impianti elevatori installati presso gli immobili di proprietà comunale, per l’importo complessivo di 120.030,01 euro, che sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.