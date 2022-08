Manutenzione stradale

Da domani al 16 settembre manutenzione stradale in alcune vie lametine

Prevista la modifica temporanea della circolazione stradale in diverse vie cittadine per lavori di manutenzione a far data da domani fino al 16 settembre.

Più informazioni su Lamezia Terme









Prevista la modifica temporanea della circolazione stradale in diverse vie cittadine per lavori di manutenzione a far data da domani fino al 16 settembre. Nello specifico: senso unico alternato e del divieto di sosta ambo i lati su Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Timavo, Viale I° Maggio e Via Salvemini dalle 7 alle 18 nel periodo dal 1 al 16 settembre;

divieto di circolazione e divieto di sosta ambo i lati su Via Ticino/Isonzo, Via M.Paola e Via Patrioti Sambiasini dalle 7 alle 18 nel periodo dal 1 al 16 settembre;

nelle vie adiacenti e/o confluenti all’area interessata dai lavori, in caso di necessità, il traffico sarà limitato e/o dirottato ulteriormente a seconda delle esigenze, dal Comando della Polizia Locale, ai fini della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità.