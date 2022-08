Tramite Mepa in avvio le procedure per affidare la gestione semestrale del Teatro Grandinetti

Non ottenuta una migliore celerità da parte della centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria, stesso organismo che potrebbe però essere designato per gli appalti legati al Pnrr, l’affidamento della gestione triennale dei teatri comunali lametini Grandinetti e Costabile dovrebbe passare ora dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, riprendendo le linee guida deliberate in consiglio comunale nel 2020. Diverse le situazione di altre due strutture: il Teatro Umberto tornerà a disposizione solo dopo l’effettuazione dei lavori finanziati in Agenda Urbana, per l’ex Teatro Russo da capire il destino dopo la conversione con fondi destinati all’accoglienza di stranieri.

Nel frattempo da via Perugini si cerca una prima soluzione tampone, che riguarderà solo il Teatro Grandinetti (citando una non meglio definita convenzione in scadenza il 4 settembre), riprendendo la delibera della terna commissariale dell’agosto 2021.

Per individuare un operatore economico specializzato nella gestione della struttura per un quadrimestre a partire dal 1 ottobre (prevista l’ipotesi di estendere il servizio per altri due mesi, arrivando ad un periodo totale di un semestre), nelle more dell’affidamento triennale del servizio, si pubblica così una manifestazione di interesse per avviare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, e mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (MePA) .

La stima del valore della concessione è fissata in 141.600 euro (di cui 6.100 per il canone di gestione il quale rappresenta il valore a base d’asta su cui dovrà essere applicato il rialzo offerto) e comprende: il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti; gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti dei servizi; i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico; il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione.