Approvata la nuova graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione di assistenza alloggiativa

Approvata la nuova graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di proprietà comunale e/o alloggi requisiti, che si renderanno disponibili nel Comune di Lamezia Terme.

Nella determina si rimarca che «risultavano giacenti agli atti d’Ufficio 221 istanze di assistenza alloggiativa, prodotte nel corso di annualità pregresse, senza che vi sia stata la formulazione di relativa graduatoria, secondo le disposizioni vigenti nel Regolamento comunale», e che «le predette richieste risultavano essere corredate da documentazione carente, incompleta, non valida e/o scaduta. Il Servizio Politiche Abitative (già Ufficio Casa) ha proceduto a richiedere agli istanti aggiornamento della documentazione già presentata e ad effettuare la relativa istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal vigente Regolamento per l’accesso all’assistenza alloggiativa, come da documentazione agli atti d’Ufficio».

Le domande ammesse a valutazione sono state così 58.

L’assenza di un numero adeguato di alloggi disponibili però rende al momento la graduatoria limitata, e la stessa determina sottolinea che «l’inserimento in graduatoria non comporta l’assegnazione automatica, ma la medesima è subordinata alla disponibilità degli alloggi da destinare eventualmente alla finalità di cui sopra, nel solo limite del 25%, così come previsto dalla normativa regionale vigente».