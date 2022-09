Discarica quasi satura e lavori nell’impianto di trattamento, organico e verde dell’Ato spediti a Celico

Con la discarica di località Stretto prossima alla piena saturazione, l’Ato di Catanzaro deve trovare nuove soluzioni tampone per non far fermare la raccolta e gestione dei rifiuti in provincia.

Nell’ultima ordinanza pubblicata ieri si decide di disporre «per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori di riefficientamento impiantistico della linea di trattamento di compostaggio, il Polo Tecnologico di Lamezia Terme a fungere come stazione di trasferenza dei rifiuti organici, codice EER 20.01.08, e sfalci e potature, codice EER 20.02.01, provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni per il successivo invio presso impianti autorizzati, già individuati in: impianto di compostaggio di proprietà della ditta eWaste S.r.l. con sede in Località San Nicola nel comune di Celico; altri impianti di trattamento da individuarsi per competenza dell’ATO Catanzaro».

Si specifica che «i suddetti rifiuti in ingresso all’impianto di Lamezia Terme, codici EER 20.01.08 e 20.02.01, saranno scaricati nei due box di conferimento realizzati all’interno del capannone ove è installata la linea di lavorazione dei RUR (Rifiuto Urbano Residuo), già attrezzati per lo scarico ordinario della frazione organica della raccolta differenziata, dotati di pavimentazione industriale e rete di raccolta dei colaticci. I rifiuti scaricati nei due box, uno per ciascuna tipologia di rifiuto, con ausilio di pala gommata e/o caricatore semovente saranno quindi ricaricati su automezzi per il trasporto all’impianto di destinazione finale individuato o da individuarsi con gli stessi codici EER in ingresso, rispettivamente 20.01.08 e 20.02.01, senza subire alcun trattamento o mutare le caratteristiche chimico-fisiche. Laddove l’operazione di trasferenza, data la natura del rifiuto, comporti la produzione di percolato e/o colaticci gli stessi saranno raccolti dalla rete di drenaggio presente nell’impianto per essere conferiti con codice EER 19.07.03 presso idonei impianti finali di smaltimento. Tutte le operazioni dovranno essere annotate/registrate sul registro di carico/scarico esistente ed in corso di validità».