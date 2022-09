Rinnovo, cambio o duplicato delle tessere elettorali: le indicazioni del Comune di Lamezia Terme

Dal Comune di Lamezia Terme si invitano gli elettori che non hanno ricevuto la tessera elettorale o devono richiederne il duplicato (per smarrimento, spazi esauriti o deterioramento) a recarsi per tempo all’Ufficio Elettorale comunale presso la Sede Municipale di Via Senatore Arturo Perugini.

Gli elettori che hanno trasferito al residenza da altro Comune possono ottenere la consegna della tessera elettorale, previa restituzione della tessera elettorale del Comune di provenienza o dichiarazione di smarrimento della stessa. Per ottenere il rinnovo della tessera elettorale senza più spazi per la certificazione del voto, occorre esibire la tessera da rinnovare.

Gli elettori che hanno cambiato sezione elettorale a seguito di cambio di abitazione all’interno del Comune, possono ottenere a vista l’apposito talloncino di aggiornamento con i dati aggiornati della nuova sezione elettorale di assegnazione, da incollare negli appositi spazi sulla tessera elettorale già in possesso.

Per il rilascio delle tessere elettorali, l’ufficio elettorale sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Domani sarà aperto anche dalle 15.30 alle 17.30