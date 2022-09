Avviata la mobilità per 2 posti di istruttore direttivo assistente sociale a tempo pieno e indeterminato

Dopo quella per ricoprire il ruolo di 1 istruttore direttivo psicologo a tempo pieno e indeterminato, in via Perugini avviate le pratiche anche per la mobilità per quanto riguarda 2 posti di istruttore direttivo assistente sociale a tempo pieno e indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 3 ottobre, specificando che la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il Portale unico di reclutamento.

Le candidature degli aspiranti ammessi alla presente procedura saranno valutate – attraverso la costituzione di apposita commissione – sulla base dei titoli e di un colloquio conoscitivo dell’attitudine alle specifiche del profilo professionale da ricoprire anche in considerazione delle esperienze professionali maturate presso l’amministrazione di appartenenza.

L’assunzione in servizio per mobilità avverrà, senza soluzione di continuità con il servizio precedentemente prestato dal lavoratore interessato, il primo giorno del mese successivo a quello della conclusione della procedura.

Gli altri posti previsti nel 2022 da coprire per quanto riguarda i dipendenti non dirigenziali nel piano del fabbisogno, dopo la stabilizzazione di 3 dipendenti attualmente in comando, sono: