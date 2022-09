Preso atto della «necessità di provvedere con urgenza alla potatura dei rami degli alberi che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità di persone, e per i manufatti e viabilità», viene emessa apposita ordinanza per regolare la viabilità su via Colombo, corso Nicotera, via XX Settembre e Corso Eroi di Sapri, per procedere agli interventi programmati a partire da lunedì.

Nello specifico 48 ore prima dell’intervento saranno posti i divieti di sosta nelle vie interessate dagli interventi, i quali sarebbero già dovuti avvenire a giugno, trovando l’opposizione però di alcune sigle ambientaliste che chiedevano il rinvio delle operazioni per rispettare il calendario faunistico e chiedendo la corretta manutenzione del verde.

La settimana successiva nel frattempo inizieranno i calendari delle varie scuole, con via Colombo che ancora non ha visto i lavori ai marciapiedi previsti da giugno.