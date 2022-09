Da oggi fino a sabato i lavori di collegamento tra condotta esistente e il nuovo tratto di tubazione in via Murat

Facendo seguito alla richiesta avanzata il 2 settembre, sarà chiusa al traffico fino a sabato via Murat per l’esecuzione del collegamento idraulico tra condotta esistente e il nuovo tratto di tubazione già eseguito.

L’Ufficio Tecnico Comunale oggi ha autorizzato la Sorical S.p.A. ad eseguire l’intervento richiesto, con le lavorazioni e le attività di collaudo che interesseranno un tratto di strada di circa 50 metri di via Murat a partire dall’incrocio di via Foderaro direzione Via Raffaele in località Scinà, in cui oggi sarà vigente il senso unico alternato.

Per il periodo di lavori da domani fino al 10 settembre il tratto stradale sarà poi chiuso, mentre nelle vie adiacenti e/o confluenti all’area interessata dai lavori, in caso di necessità, il traffico sarà limitato e/o dirottato ulteriormente a seconda delle esigenze, dal Comando della Polizia Locale, ai fini della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità.