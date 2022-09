Tari 2022 ancora non consegnata, gli utenti in fila in Piazza Santa Maria Maggiore per avere il bollettino

Sarebbe dovuta arrivare nelle case dei lametini in teoria entro il 31 luglio, ma il percorso della Tari 2022 è rimasto tortuoso come negli anni precedenti, con conseguenze che inevitabilmente poi finiscono anche sui conti del Comune di Lamezia Terme.

Da via Perugini non si è fatto molto per evitare però l’ennesimo corto circuito: entità del tributo stabilita a fine aprile, bilancio di previsione che ha trovato il via libera a metà maggio, ma servizio di postalizzazione del servizio affidato solo il 26 luglio, quindi a stretto giro con quella che sarebbe dovuta essere la scadenza di pagamento della prima rata o dell’importo totale.

Ogni cittadino avrebbe potuto in realtà scaricare direttamente dalla sezione online apposita i modelli per il pagamento, ma anche in questo caso la possibilità è stata concessa solo dopo la scadenza del 31 luglio (anche se la schermata cita il 26 luglio).

Forse per evitare eventuali reazioni di utenti che si dichiarerebbero “all’oscuro” del dover pagare un tributo locale legato al servizio della raccolta dei rifiuti, il primo agosto un avviso sul sito internet comunale dava direttive precise a riguardo: «è possibile verificare la propria posizione tributaria visitando la sezione “Servizi on line” del sito internet comunale, accedendo ai “Servizi Tributari” del Portale del cittadino. L’accesso al servizio è possibile utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Gli avvisi di pagamento Tari 2022 sono stati notificati tramite App IO e saranno altresì recapitati in forma cartacea mediante posta ordinaria. Qualora la ricezione dell’avviso di pagamento avvenga oltre la scadenza prevista per il versamento della singola rata, è ammesso il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento senza aggravi per il contribuente. Sarà dato avviso dell’ultimazione delle operazioni di recapito degli avvisi in formato cartaceo. I contribuenti che, a quella data, non abbiano ancora ricevuto l’avviso di pagamento, potranno ritirarlo presso la sede della società Posta Express srls, in P.zza S. Maria Maggiore 15 – Lamezia Terme, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (esclusi festivi)».

Il risultato è così quello riscontrabile con file di contribuenti fuori l’ufficio delle poste private, con l’attiguo ecopoint a specificare di non avere competenza sulla Tari ma solo sui mastelli della raccolta differenziata.