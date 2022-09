Affidamento su Mepa per il servizio di trattamenti fitoterapici e interventi di potatura sulla vegetazione lametina

Affidamento per 5 mesi, tramite il prezzo più basso che sarà proposto dagli operatori iscritti sul Mepa nella categoria “Servizi di manutenzione del verde”, per quanto riguarda il servizio di trattamenti fitoterapici e interventi di potatura sulla vegetazione lametina.

Nella determina odierna da un lato si rimarca come tali interventi siano «a salvaguardia delle stesse essenze arboree non più procrastinabili, tenuto conto che sono venute meno le indicazioni di effettuare, in ambito urbano e periurbano, abbattimenti e potature programmate nel periodo che va dal 1 ー marzo al 30 agosto, ossia durante il periodo di riproduzione degli uccelli», dall’altro si mette in guardia che «considerate le risorse disponibili, inferiori rispetto alle necessità, saranno effettuati gli interventi di potatura preliminarmente quando la ramificazione copre o rende difficile la visione di segnali stradali, quando riduce sensibilmente la pubblica illuminazione, quando invade i marciapiedi o le strade, o quando compromette l’incolumità pubblica».

Considerato i tempi tecnici della procedura di gara, è stato previsto l’avvio del servizio dal 1 ottobre e la conclusione al 28 febbraio 2023, impegnando 244.074,29 euro di cui 195.957,32 saranno quelli soggetti a ribasso messi in bando.