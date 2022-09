In attesa dell’espletamento dei concorsi nuova selezione per “dirigenti interni” fino al 29 dicembre in via Perugini

Mentre si proroga di ulteriori 6 mesi l’uso condiviso a scavallo con il Comune di Santa Maria del Cedro di un agente di polizia locale, categ. giuridica c posiz. economica c1, per 12 ore settimanali (nuova scadenza il 5 marzo), il Comune di Lamezia Terme continua la propria trafila burocratica per cercare di chiudere entro fine anno le procedure per avere qualche nuovo dipendente.

Se ad inizio ottobre scadranno i termini per le domande relative alle procedure di mobilità, ancora da pubblicare in Gazzetta Ufficiale sono i concorsi indetti per reclutare nuovi dirigenti, e nel frattempo il 6 ottobre scadranno gli incarichi dirigenziali affidati ai dipendenti categoria D.

Nella delibera di giunta si rimarca come «la significativa inadeguatezza numerica delle figure dirigenziali di ruolo, unitamente alla gravissima carenza numerica del personale del comparto allo stato rappresentato da 159 unità rispetto alle 370 unità previste in dotazione organica, comporta alto rischio di soluzione di continuità della gestione ed erogazione dei servizi».

Si ricorda inoltre «il particolare momento dell’attività amministrativa dell’Ente caratterizzata da ingenti finanziamenti, tra cui soprattutto quelli relativi al PNRR, destinati prevalentemente alle OOPP (lavori pubblici) e servizi sociali, che prevedono termini stabiliti di realizzazione e richiedono specifiche ed elevate competenze tecniche e, conseguentemente, esclusività della direzione dei rispettivi settori».

Si dà così indirizzo, nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento dei nuovi dirigenti, di ripetere la selezione interna, con validità degli incarichi fino al 29 dicembre, rivolta a dipendenti di ruolo ascritti alla categoria “D” in possesso dei requisiti per “ricoprire le mansioni superiori di dirigente, con riferimento ai profili di direzione, sia tecnica che amministrativa, nello specifico contemplati nella macrostruttura dell’Ente come segue: Settore Governo del territorio; Settore Tecnico; Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale; Settore Servizi alle persone”.