Indetta la procedura di mobilità in ingresso per 1 posto di istruttore direttivo tecnico informatico Cat. D

Nuovo bando di mobilità volontaria esterna da parte del Comune di Lamezia Terme, rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in questo caso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di istruttore direttivo tecnico informatico Cat. D (posizione economica di primo inquadramento D1).

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 13 ottobre alle 23.59. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento raggiungibile al consueto link

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet del comune di Lamezia Terme, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.