Procedura di selezione per “Impiegato Amministrativo Esperto Contabile” da parte della Lamezia Multiservi

La Lamezia Multiservizi ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 “Impiegato Amministrativo Esperto Contabile”, inquadrato al liv. 7B del CCNL Fise-Assoambiente.

Entro il 10 ottobre si potrà inviare la propria candidatura, e per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

Possedere uno dei seguenti titoli di studio (l’equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dalla normativa vigente e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne determina l’equipollenza o l’equivalenza):

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, Diploma di Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, Analista Contabile, Operatore Commerciale;

Laurea Triennale in Economica e Economia aziendale in una delle seguenti classi L18 e L33;

Diploma di laurea di secondo livello (magistrale) ovvero laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento, laddove equipollenti, in una delle seguenti classi LM56 e 64/S Scienze dell’Economia e LM77 e 84/S Scienze Economico-Aziendali;

Comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni ottenuta nell’ultimo decennio (set/2012- ago/2022) nel quadro di rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in tutte le seguenti attività:

gestione contabilità generale, fatturazione attiva e passiva, gestione finanziaria;

scritture di assestamento e rettifica, redazione bilancio annuale, redazione budget e reportistica economica e finanziaria;

adempimenti tributari;

utilizzo del pacchetto office e di software per la tenuta di scritture contabili.

La valutazione dei candidati ammessi alla selezione si articolerà nelle seguenti fasi:

Valutazione titoli: in questa fase sarà attribuito un punteggio massimo di 30/70;

Colloquio individuale: i candidati dovranno sostenere un esame orale con l’attribuzione del punteggio massimo di 40/70 (sarà considerato idoneo, ai fini dell’inserimento nella graduatoria intermedia, un punteggio non inferiore a 24/40mi);

Qualora i candidati ammessi saranno in numero superiore a 30, la Commissione potrà valutare l’opportunità di effettuare una prova preselettiva mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla nelle materie oggetto del colloquio orale o con altre modalità, ma i punteggi conseguiti non saranno considerati ai fini della graduatoria finale. In tal caso, la convocazione, con le modalità di svolgimento della prova preselettiva, sarà effettuata attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web della società, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.