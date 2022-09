Affidati due lotti dei lavori contro il dissesto idrogeologico per conto del Comune di Lamezia Terme

Dalla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria due proposte di aggiudicazioni per quanto riguarda lavori contro il dissesto idrogeologico per conto del Comune di Lamezia Terme.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella “Missione 2: Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, l’intervento di “messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della Città di Lamezia Terme, gravate da fenomeni di dissesto con frana (contrade: San Minà – Cubiti – Caronte/Acquafredda)” ha visto 5 partecipanti sulle 10 imprese invitate. Ad aggiudicarsi l’appalto è la “Progresso e Lavoro S.C.” di Polistena che ha offerto il ribasso del 13,83%, con importo di aggiudicazione fissato in.440.341,98 euro oltre IVA, di cui: 432.685,557 per lavori a base d’asta al netto del ribasso offerto pari al 13,83% comprensivi di 73.513,28 per costo della manodopera ed 2.642,02 per oneri aziendali interni, e 7.656,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Stessa linea di finanziamento anche per la “messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Area Bosco Sant’Antonio della Citta’ di Lamezia Terme”, con 6 imprese partecipanti sulle 10 invitate, la migliore offerta è stata quella dell’impresa Condotte Srl di Caraffa, con un importo complessivo di aggiudicazione di 302.313,03 euro oltre Iva di cui: 288.865,62 per lavori a base d’asta al netto del ribasso offerto pari al 35,52% comprensivi di 71.837,21 di costo della manodopera ed 3.820,15 come oneri aziendali; 13.447,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.