In pubblicazione oggi in Gazzetta Ufficiale i bandi di assunzione per dirigenti da parte di via Perugini

Il Comune di Lamezia Terme torna ufficialmente ad indire concorsi per l’assunzione di nuovi dirigenti, dopo il taglio degli esterni ed il blocco di eventuali assunzioni vigenti dal 2014.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n.74 del 16 settembre 2022, sono in pubblicazione gli avvisi per concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 dirigente amministrativo contabile e 2 dirigenti tecnici.

Selezione pubblica comparativa, invece, per l’assunzione a tempo pieno e determinato (3 anni) di un dirigente tecnico.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Lamezia Terme, a pena di esclusione, entro le 23.59 del 17 ottobre per ognuna delle figure messe a concorso, con presa in servizio che quindi non dovrebbe avvenire prima della fine dell’anno.

Per quanto riguarda le procedure di mobilità avviate per posti di cat. D1 e C1 per diversi profili professionali, primo intoppo telematico sulla piattaforma nazionale, con possibilità per i candidati di inviare via pec in via Perugini la documentazione al momento impossibile da caricare online.