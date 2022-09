Fino al 20 ottobre aperta procedura per il trasferimento in via Perugini di 2 istruttori amministrativi ed 1 geometra

Altre due procedure di mobilità pubblicate per il Comune di Lamezia Terme.

Entro il 20 ottobre potranno presentare domanda di trasferimento in via Perugini i dipendenti di altri enti pubblici con la qualifica di istruttore amministrativo Cat. C (posizione economica di primo inquadramento C1), per la quale son previsti 2 posti, e istruttore tecnico geometra Cat. C (posizione economica di primo inquadramento C1), 1 posto.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento raggiungibile al link www.inpa.gov.it Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet del comune di Lamezia Terme (www.comune.lamezia-terme.cz.it ), nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.