Approvato oggi in giunta il bilancio consolidato 2021 atteso entro fine mese in consiglio comunale

Approvato oggi in giunta, dovrebbe arrivare entro fine mese in consiglio comunale per la relativa discussione il bilancio consolidato 2021, la cui mancata approvazione comporterebbe sulla carta anche il blocco degli iter assunzionali faticosamente avviati questo mese.

Sul piano pratico il bilancio consolidato è il raffronto tra il bilancio consuntivo 2021, approvato in via Perugini a giugno, e quello delle società partecipate che rientrano nell’ambito previsto (Lamezia Multiservizi e Lamezia Europa).

Il risultato consolidato d’esercizio ammonta a 7.645.498 euro, rapportando quello del Comune, pari a 7.119.082,19, con quello di Lamezia Europa (-191.199) e Lamezia Mulitservizi (580.948), rimarcando come per le due società partecipata la pandemia abbia avuto impatto negativi in settori diversi (mancati investimenti privati per l’area industriale, minori introiti per il trasporto scolastico per la società in house).