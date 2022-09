L’organismo indipendente di valutazione comunale “promuove” gli uffici di via Perugini per performance

L’organismo indipendente di valutazione comunale “promuove” gli uffici di via Perugini per quanto riguarda il piano delle performance 2020 e 2021, atto propedeutico per altro alla liquidazione dei salari accessori dei relativi anni.

Pubblicate ieri, infatti, le relazioni sulle performance dei vari settori dell’ente comunale redatte il 3 agosto dall’Oiv (Luigi Vero -Presidente, Concetta Lucia Cristofaro e Roberto Mastrofini – Componenti) basandosi sui piani degli obbiettivi, performance, Dup, Peg e Bilancio approvati con i poteri di giunta e consiglio comunale tra agosto ed ottobre nel 2020, a luglio nel 2021.

In prima analisi l’organismo «prende atto della mancata approvazione per l’anno 2020 del PTPCT (Piano triennale di prevenzione della corruzione) e degli adempimenti conseguenti previsti dalla norma», il che potrebbe voler dire sanzioni pecuniarie per gli amministratori.

Nel primo anno completo pandemico il risultato di performance generale dell’Ente ha visto il 76,05% di obiettivi raggiunti, con una media aritmetica risultati di performance organizzativa del 69,30%.

Per quanto riguarda i vari settori i risultati sono diversi anche a seconda del periodo a disposizione e del numero di personale:

90 U.O.A. Programmazione Strategica

80,26 U.O.A Segreteria Generale

43 Settore Governo del Territorio

73,17 Settore Economico Finanziario

82,50 Settore Servizi alla Persona

100 Settore Affari Generali

100 U.O.A. Avvocatura

75 Settore Tecnico

18,32 Settore Promozione e Valorizzazione Patrimonio

100 Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana

Il 2021 entra in campo la gestione commissariale, dovuta alla sospensione degli organi di indirizzo politico per la sentenza del Tar che aveva annullato il voto in sole 4 sezioni, con atti amministrativi approvati a luglio, con percentuali in salita: 87,24% di obiettivi raggiunti, media aritmetica risultati di performance organizzativa del 96,18%.

Nei vari settori i risultati vedono:

100 U.O.A Segreteria Generale

79,11 Settore Governo del Territorio

96,66 Settore Economico Finanziario

86 Settore Servizi alla Persona

100 Settore Affari Generali

100 U.O.A. Avvocatura

100 Settore Tecnico

100 Settore Promozione e Valorizzazione Patrimonio

100 Settore Polizia Locale

100 U.O.A. Protezione Civile

A seguito dell’approvazione finale della Relazione, saranno predisposti dei colloqui al fine di procedere alla valutazione dei dirigenti d’area – responsabili dei Settori dell’ente, con l’Oiv «tenuto conto che gli anni 2020 e 2021 sono i primi due esercizi nei quali vieni applicato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance» a suggerire «il proseguo dell’attività una particolare attenzione nell’individuazione degli obiettivi di performance che siano maggiormente sfidanti e performanti per l’intera organizzazione».