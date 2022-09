Commissione cultura con presentazione delle borse di studio istituite da parte della Fondazione Università Magna Graecia

Commissione cultura con presentazione delle borse di studio che sono state istituite da parte della Fondazione Università Magna Graecia, con le 12 del 10 ottobre come scadenza fissata per le domande online (possibilità di ammissione con riserva in caso di termine di iscrizioni a determinate facoltà posto successivamente), per quanto riguarda gli iscritti all’università di Catanzaro come ai conservatori e le accademie delle belle arti calabresi.

Rinviata a prossima settimana invece la relazione dell’assessore Gargano in merito alle proposte dell’amministrazione sul bando delle biblioteche e le altre attività legate alla cultura in avvio in città tra pubblico e privato.

Successivamente nuova seduta in quinta commissione per il lungo iter delle osservazioni al Psc, con focus sugli adeguamenti al Regolamento Edilizio Tipo in base alla delibera della giunta regionale 642 del 21 dicembre 2017, con nuovi chiarimenti con i tecnici comunali e l’assessore Stella.

Domani in sesta commissione a mezzogiorno si discuterà nuovamente della situazione di possibili nuovi lidi da far nascere lungo la costa lametina, e si relazionerà ancora con l’assessore Zaffina sul bilancio consuntivo 2021 previsto in discussione venerdì mattina in consiglio comunale.