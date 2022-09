Torna potabile l’acqua proveniente dalla condotta di adduzione regionale – Acquedotto Vattindieri, dopo che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, il 26 settembre, ha proceduto al prelievo di nuovi campioni di acqua dalla rete in gestione So.Ri.Cal. S.p.A. in località Malaspina. Questi hanno fornito esiti analitici favorevoli dei parametri batteriologici contenuti nel D.lgs. n.31/2001.

Ciò premesso, in data odierna, l’Asp ha comunicato che “non esistono altri motivi che impediscono l’utilizzo dell’acqua in questione per il consumo umano” e propone la revoca delle ordinanze Comunali n.357 e 358 del 16/09/2022 relative al non utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano.

Le forniture interessate sono quelle di Via Salvatore Raffaele e traverse, a partire da Via Del Progresso sino a Via Savutano (Vai Ferraro, Via Caduti di Ponte delle Grazie, Via Battaglia di Maida, Via dei Salentini, Via dei Piceni, Via dei Campani, Via Raoul Morelli e i tratti terminali di: Via Gioacchino Murat, Via degli Apuli, Via dei Brutii, Via degli Itali, Via degli Uliveti, Via dei Marruccini e Via degli Ausoni), Via Pietro Caligiuri, Contrada Cuturella, Via delle Vigne, Via Lambrusco, Via Falerno, Via Barolo e Loc. Bosco Amatello (Viale S. Bruno dal civico n.22 al n.78 ca.), Campi Sangì, Loc. Stretto, Contrada Fosso Bragò, Via Felice Scalzo e traverse (Via dei Lecci, Via Salvatore Gasperoni, Contrada Malaspina ed il tratto terminale di Via Monsignor Azio Davoli).