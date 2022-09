Venerdì seduta del consiglio comunale tra nuovi equilibri politici e consolidato 2021

Tra oggi e domani gli ultimi passaggi in seconda commissione consiliare, e poi venerdì nell’ultimo giorno a disposizione passaggio in consiglio comunale per il bilancio consolidato 2021.

La seduta nella sala Luisi è prevista in prima convocazione alle 9.30 del 30 settembre, seconda eventuale seduta il giorno dopo alle 11.30, con 27 punti all’ordine del giorno, numero però che racchiude 20 debiti fuori bilancio.

Dopo il deposito dei verbali della seduta del 29 luglio, primo punto di discussione reale sarà il cambio della composizione della composizione delle commissioni elettorali alla luce del passaggio di Antonio Lorena nel gruppo di Fratelli d’Italia, con da chiarire quindi che linea politica seguirà il consigliere che ad oggi è rimasto nei banchi della maggioranza mentre il partito della Meloni si trova dall’altra parte della barricata istituzionale.

Primi punti da deliberare realmente saranno il bilancio consolidato 2021, la cui mancata approvazione comporterebbe il blocco della assunzioni, ovvero il raffronto tra il consuntivo 2021 ed il conto economico della Lamezia Multiservizi.

In seguito in merito al “Regolamento Edilizio Tipo (RET)” la presa d’atto della delibera di giunta regionale n. 642 del 21/12/2017”, e poi l’approvazione del regolamento del “Centro di documentazione e studi su Lamezia Terme ed il comprensorio lametino”.

Chiude la seduta la presenza di due interrogazioni risalenti a fine giugno ed inizio agosto.