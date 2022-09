Testimonianza del pm Annamaria Frustaci venerdì alla Chiesa del Rosario

Il sostituto procuratore della Repubblica presso la procura distrettuale antimafia di Catanzaro, Annamaria Frustaci, sarà ospite venerdì alle 19.30 della Chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario, nel contesto della novena in preparazione alla festa del 2 ottobre in onore della Madonna del Rosario, organizzata quest’anno insieme alla parrocchia di San Domenico.

Intervistata dalla giornalista Maria Chiara Caruso, la Frustaci, pm nel maxiprocesso contro la ‘ndrangheta “Rinascita Scott” e da oltre dieci anni a fianco di Nicola Gratteri nella guerra alla ‘ndrangheta e agli intrecci tra le cosche e alle loro ramificazioni nella società, offrirà alla comunità la sua testimonianza sui temi della legalità e dell’impegno per il bene comune, valori che orientano la vita del buon cristiano e del buon cittadino.

Nel contesto del cammino sinodale, quest’anno la festa della Madonna del Rosario è stata vissuta in comunione tra la comunità parrocchiale del Rosario e quella di S. Domenico, la cui Chiesa è ancora chiusa per i lavori di ristrutturazione interna. Domenica 2 ottobre alle 11, il vescovo Serafino Parisi presiederà la Santa Messa a cui seguirà la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Al pomeriggio, dopo la messa delle 17, dalla Chiesa di Piazza della Repubblica partirà la processione per le vie delle due parrocchie.