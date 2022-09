Dalla giunta rivisti al rialzo alcuni costi di interventi del piano delle opere pubbliche per il caro prezzi

Incrementi tra il 10% ed il 20%, concessi a livello nazionale per far fronte all’aumento dei costi delle materie prime, per alcuni importi di opere pubbliche lametine inserite nell’attuale piano triennale, con relativa proposta della giunta al consiglio comunale di revisione della spesa imputabile sui vari capitoli.

Il problema in via Perugini rimarrà la carenza di personale e la velocità degli uffici comunali nelle pratiche burocratiche, con i fondi relativi al Pnrr che dovranno vedere entro marzo l’affidamento dei lavori, e sia la fase di progettazione che quella di gara non saranno curate in toto dal Comune, incognita non da poco data la tradizione poco favorevole dell’ente nel campo.

Il totale degli investimenti del programma triennale aggiornato ammonta a 289.139.430,04 euro, e nello specifico:

intervento di realizzazione “Nido d’infanzia Ligea” – finanziato nell’ambito del Pnrr missione 4: istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per l’importo di 1.679.304;

intervento di realizzazione “Progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a Centro per l’Impiego in corso Numistrano di Lamezia Terme” – finanziato con il Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche attive del lavoro, ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 28/06/2019 e successive modifiche per l’importo di 2.548.981,91;

rimozione rifiuti presenti in località Scordovillo in aree limitrofe al campo Rom – intervento finanziato dal Ministero dell’Interno per i quali nel bilancio 2022-2024 è presente apposito capitolo di spesa da 267.446,57 oltre oneri IVA al 10%;

percorso di collegamento al mare attraverso il fiume bagni da parco Mitoio fino al mare valorizzazione della fascia costiera attraverso la realizzazione di la messa in sicurezza del fiume e suo attraversamento, piste ciclabili e pedonali nonché rigenerazione ambientale dell’area – 6.000.000;

intervento di rigenerazione urbana della frazione San Pietro Lametino attraverso impianti tecnologici (smart City) – 7.800.000;

servizi al territorio ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive e verde) con percorsi storico culturali – 10.374.159,99;

riqualificazione quartiere Anzaro con realizzazione di infrastrutture sociali (casa protetta per disabili), ricreative, sportive e verde – 6.837.799,77;

recupero e risanamento delle abitazioni del centro storico di Sambiase, recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale (alloggi per fasce deboli) – 5.794.917,52;

intervento di rigenerazione area polisportiva località Santa Maria, Sambiase nord, con la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi per l’aggregazione sociale – 2.785.216,62;

località Marinella – Cafarone con riqualificazione pineta, completamento lungomare, realizzazione di piste ciclabili e pedonali nonché rigenerazione della fascia costiera e realizzazione di impianti tecnologici – 6.000.000;

realizzazione di piste ciclabili sul territorio lametino – 22.342.742,15;

San Teodoro ricezione turistica lotto 1 con recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo accoglienza turistica – 5.305.580,74;

San Teodoro alloggi fasce sociali deboli lotto 2 con recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale (alloggi per fasce deboli) – 6.887.777,78;

San Teodoro alloggi parcheggio lotto 3 con recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale (alloggi parcheggio) – 3.366.881,48;

San Teodoro verde naturale e attrezzato lotto 4 con riqualificazione di aree pubbliche e private a scopo sociale attraverso la realizzazione di un parco urbano attrezzato – 17.461.127,33;

San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5 con riqualificazione della viabilità urbana al fine di favorire la mobilità e l’accessibilità (parcheggi, infotrasporto, etc.) – 5.148.464;

San Teodoro strada esterna e parcheggi lotto 6 con realizzazione di strada esterna ai rioni di San Teodoro e Timpone al fine di consentire l’accesso ai mezzi di soccorso altrimenti non possibile, oltre che una maggiore possibilità di accesso ai rioni stessi – 3.697.962,13;

San Teodoro scale mobili lotto 7 con realizzazione di scale mobili necessarie a favorire una mobilità sostenibile – 5.059.994,66;

San Teodoro energia microidraulica lotto 8 con intervento di riqualificazione urbana, ambientale ed energetica con produzione di energia elettrica attraverso la ristrutturazione di mulini ad acqua ed opere idrauliche – 3.801.784,90;

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico aree interne centro storico della città di Lamezia Terme (torrente Canne ramo est – area mulini) – 1.078.000;

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza del torrente Piazza – 1.078.000;

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, regimentazione idraulica della località Calvario – 990.000;

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico area bosco sant’Antonio della città di Lamezia Terme – 704.000;

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione delle acque sud est – 880.000;

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in aree collinari al contorno della città (San Minà – Cubiti – Caronte – Acquafredda) – 770.000;

decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, sviluppo servizi sociali, culturali e sportivi – 10.945.000;

contributi ministeriali per ciclovie urbane – ciclovia su Via Perugini – 288.046,93.

Una serie di finanziamenti per grande parte legati al Pinqua, Pnrr, rigenerazione urbana, fondi ministeriali avviati tra il 2020 ed il 2021,