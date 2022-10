La soddisfazione del sindaco Mascaro per i 119.500.000 euro in favore dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme

Il sindaco lametino Paolo Mascaro plaude alla sottoscrizione da parte della Regione Calabria e del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale del Contratto Istituzionale di Sviluppo che prevede investimenti per 119.500.000 euro in favore dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

Il primo cittadino rimarca come gli investimenti riguarderanno:

75 milioni aerostazione

12 milioni viabilità

10 milioni digitalizzazione

7 milioni riqualifica ambientale del territorio

5 milioni handling e cargo

5 milioni torre

4 milioni tecnologici e sotto servizi

1 milione antisismicovv ff

500.000 luci bordo pista ecc.

«I lavori avranno presumibilmente inizio, come da programma PNRR, a giugno del 2023», conclude il sindaco, parlando di «ancora importanti finanziamenti, quindi, per il territorio di Lamezia Terme che finalmente, ogni giorno di più, conferma di essere oramai tenuto nella dovuta attenzione anche da parte di tutti gli enti sovraordinati. Centinaia di milioni di finanziamenti ottenuti da Comune e Regione per trasformare positivamente, con fatti e non con parole, il volto della Città».