Stanziati 75 milioni di euro per il restyling dell’aeroporto lametino

“Oggi sono a Roma, e la Calabria può festeggiare un intervento storico, che porterà nella nostra Regione risorse e opportunità. Al termine del Tavolo istituzionale CIS Calabria “Volare”, infatti, ho sottoscritto con la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, un Contratto interistituzionale di sviluppo per il rilancio degli aeroporti calabresi. Grazie a questo importante accordo la Regione potrà stanziare 129.875.000 euro, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione, per diverse iniziative che interesseranno i tre scali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. A queste risorse vanno aggiunti i 25 milioni di euro già previsti nel bilancio dello Stato per l’aeroporto “Tito Minniti”, più ulteriori 60 milioni e 625 mila euro che saranno messi in campo da Sacal. Un pacchetto da 215.500.000 euro che ci permetterà nei prossimi anni di far crescere, proporzionalmente, tutti gli aeroporti della Calabria. Ci candidiamo a diventare la maggiore meta turistica del Mezzogiorno”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“È dedicato agli aeroporti calabresi uno dei miei ultimi impegni come Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale: oggi con il Contratto istituzionale di Sviluppo “Volare” finanziamo interventi che renderanno più moderni, utilizzabili, attivi, gli scali di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone. Sono orgogliosa del risultato, che consentirà alla regione, fin dalla prossima stagione, di approfittare della ripresa del turismo e di presentarsi ai viaggiatori con un volto più efficiente”. Così il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, ha annunciato la sottoscrizione del CIS “Volare”, per un ammontare di investimenti pari a 215 milioni, di cui 154 milioni a valere sulle riprogrammazioni FSC 2014-2020. L’intervento più significativo è a Lamezia Terme, dove verrà totalmente rinnovato il terminal delle partenze (75 milioni). Reggio Calabria beneficerà della messa in sicurezza dell’intero scalo (25 milioni) mentre Crotone realizzerà il progetto di una base aerea per la Protezione Civile”.

“Gli interventi previsti – conclude Carfagna – presentano tutti progettazioni concluse o in fase conclusiva e rivestono un carattere strategico urgente, considerata anche l’incidenza del turismo sull’economia della Calabria. Il risultato raggiunto è anche un premio alla collaborazione istituzionale, non solo con la Regione e col suo presidente Roberto Occhiuto, che ringrazio, ma anche con la Società concessionaria degli aeroporti Calabresi, l’ENAC e i cinque ministeri competenti per materia”.

Già in precedenza Sacal aveva auspicato l’arrivo di fondi per poter intervenire sullo scalo lametino