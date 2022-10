Concessi 700.000 euro per il ripristino dell’officiosità idraulica del Fiume Amato

Sottoscritta oggi con modalità digitale la Convenzione rep. n. 12732 inerente la concessione di un finanziamento da 700.000 euro per il ripristino dell’officiosità idraulica del Fiume Amato.

Investimento connesso con gli eventi di cui alle O.C.D.P.C. n. 558/18 e n. 833/22 e disposto dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria nella persona del Dirigente Generale, Domenico Costarella, fa seguito a svariati altri finanziamenti ottenuti con la medesima misura per la messa in sicurezza dell’alveo del torrente Coschino, affluente del torrente Canne, e per il ripristino dell’officiosità idraulica del Bagni e del Cantagalli.

«Continua, quindi, l’impegno dell’Amministrazione teso alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico ed all’aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture già colpite da eventi calamitosi nell’anno 2018», sostiene il sindaco Paolo Mascaro, «continua, altresì, ad esservi positiva interlocuzione con la Regione Calabria che mostra ancora una volta particolare attenzione e particolare vicinanza per il territorio di Lamezia Terme».

Ci sono poi però da tenere in conto anche i tempi burocratici e la penuria di personale in via Perugini. Se infatti il 15 settembre 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità relativo a “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico –delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme, (torrente Canne ramo Est – area Mulini-Castello)”, per un importo complessivo di 980.000 euro, per affidare i lavori la data ultima risulta il 23 novembre 2022.

Oggi arriva l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo a tale intervento, per un importo di 96.613,01 euro, al “Rtp Gencarelli” formata da: Capogruppo ingegnere Rosanna Gencarelli; geologo Graziano Artusa in qualità di mandante; architetto Francesca Muschera, in qualità di mandante e giovane professionista.