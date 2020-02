Calabria fest tra gli eventi storicizzati di rilievo nazionale finanziati

Approvata la graduatoria provvisoria in merito all’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali, e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, da tenersi entro fine agosto.

Nel territorio lametino concesso il contributo da 110.000 euro all’Associazione Art -Music&Co per il Calabria fest (il festival della Nuova Musica Italiana con Rai RadioTuttaItaliana andato in scena dal 6 all’8 giugno su Corso Numistrano, che così potrebbe nuovamente tenersi in centro), mentre la stessa richiesta dell’Associazione Culturale Ecsdance Art per “Una terra tra due mari. Settembre al parco” non ha trovato soddisfazione per esaurimento della copertura finanziaria. Non raggiunge invece il punteggio minimo l’Associazione Dalidà con “Omaggio a Dalidà……”.

Entro 15 giorni si potrà inviare, esclusivamente a mezzo p.e.c. all’indirizzo cultura.iac@pec.regione.calabria.it, l’eventuale richiesta di riesame della propria posizione, specificando in maniera puntuale i motivi a fondamento della stessa.

L’attuale graduatori riguarda però solo l’azione 1 tipologia 1.1. (“Eventi storicizzati di rilievo nazionale”), con quindi da pubblicare le altre per: