Successo in Germania dei chitarristi lametini Federica Le Piane e Michele De Fazio, i quali si sono esibiti il 7 e 8 febbraio rispettivamente a Syke Heiligenfelde nella Michaelskirche, e nella Kulturkirche St. Stephani a Brema.

I concerti, offerti e organizzati dalla chitarrista bielorussa di fama internazionale Tatyana Ryzhkova, hanno avuto forte consenso da parte del pubblico intervenuto che ha goduto di due programmi rappresentativi della letteratura ottocentesca e contemporanea propri della chitarra classica, eseguiti dalle due giovani promesse della nostra terra.

I concerti sono parte dei premi che l’Associazione Culturale Animula ha messo in palio nella prima e nella seconda edizione del Concorso Internazionale dell’Istmo. Nella prima edizione l’assegnataria del concerto è stata Federica Le Piane, mentre nella seconda edizione Michele De Fazio è risultato il vincitore per il 2019.

La prossima edizione del concorso, prevista per il 28 e 29 marzo, vedrà in commissione come membri internazionali oltre Tatyana Ryzkova, che ha rinnovato l’offerta del concerto tra i premi da mettere in palio, anche il chitarrista e compositore Nikita Koškin, mentre membri di garanzia saranno i lametini Gaetano Cinque, Fabio Sirianni e Giancarlo Paola, Presidente di Commissione nonché dell’Associazione Animula Claudio Fittante.

I premi in palio, oltre al concerto offerto da Tatayana Ryzhkova, sono alcuni concerti in Italia, parature di corde offerte da Aquila corde, abbonamenti alla rivista “Il Fronimo” donati dall’associazione “Il Dialogo” di Lena Kokkaliari, una chitarra “Tatyana signature” offerta dalla casa costruttrice spagnola “Guitarras Raymundo”.

Ryzhkova e Koškin terranno una masterclass a seguire subito dopo il concorso nei giorni 30 e 31 marzo.

Prossime attività di Animula sono la “IV Rassegna di Primavera” prevista per il 19 marzo organizzata insieme al Liceo Campanella di Lamezia Terme e indirizzata alle orchestre e ai cori scolastici del territorio nazionale, e la seconda edizione della masterclass residenziale “Suoni in Abbazia” che si svolgerà a Carlopoli dal 17 al 19 luglio e che vedrà quali docenti di chitarra Tatyana Ryzhkova, David Jacques, Enza Sciotto, Nicola Montella e, novità per le attività di Animula, docente della Masterclass sul Marketing e self-promotion Evgeni Jolondz, manager di Tatyana Ryzhkova.