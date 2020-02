Fino al 15 marzo possibile candidarsi per la call nazionale Graces

Ancora aperta la call nazionale organizzata dal Tip Teatro di Lamezia Terme e rivolta a tutti i/le giovani, danzatori/danzatrici e non, artisti e collettivi under 35, residenti in Italia per il progetto di Residenza Artistica “Danza Pubblica/Graces” con Silvia Gribaudi.

I protagonisti dello spettacolo saranno Siro Guglielmi, Andrea Rampazzo e Matteo Marchesi nell’ambito del progetto “Per Chi Crea – Residenze Artistiche – Edizione 2019 ” sostenuto da SIAE e vinto da Scenari Visibili.

Un’ occasione per esplorare i materiali coreografici dello spettacolo, rielaborarli ed approfondirli insieme ai protagonisti dello spettacolo Vincitore del Premio Danza & danza 2019 come migliore produzione italiana 2019.

Danza Pubblica/Graces si confronterà con i temi delle differenze di genere, i ruoli di potere, sull’identità del femminile e maschile attraverso il corpo e l’azione fisica. Approfondirà il concetto dei “cliché”, esplorando la potenzialità dell’umorismo nel destrutturarli; porrà attenzione al corpo nella sua esposizione (o “non” esposizione) per riflettere sulle condizioni sociali e ricercare una propria, rinnovata libertà di danzare ed esprimersi.

Il presente bando mira a selezionare 9 soggetti under 35 (è prevista la presenza di uditori attivi) che prenderanno parte, in forma totalmente gratuita, alla Residenza Artistica, motivati a condividere uno spazio e a stare insieme nel movimento.

Durata residenza: 2 settimane, dal 7/04/2020 al 22/04/2020

Orari di lavoro dalle 10 alle 18 e all’aperto e in studio

Luogo: Tip Teatro, Lamezia Terme

Modalità di partecipazione

Per concorrere è necessario compilare il form di partecipazione (scaricabile su www.scenarivisibili.it) in tutte le sue parti e inviarlo all’indirizzo email: tipteatro@scenarivisibili.it o consegnarlo in forma cartacea presso il Tip Teatro di Lamezia Terme, via Aspromonte snc. Le candidature dovranno pervenire entro, e non oltre, il 15 marzo