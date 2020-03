Venerdì Paolo Benvegnù presenterà il suo nuovo album a Lamezia Terme

Venerdì Paolo Benvegnù presenterà il suo nuovo album “dell’odio dell’innocenza” – disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali a partire dallo stesso giorno – esibendosi live dalle 22:30 al Cafè Retrò su Corso Numistrano.

«Dopo un sonno relativo, decido che chi ha scritto e registrato in modo rudimentale tali canzoni ne aveva la stretta necessarietà. La scrittura mi pare abissale e profonda, vagamente imperfetta e verbosa, vanamente protesa alle risoluzioni degli esseri umani. Quasi un campionario ideale di impossibilità»: così scrive Paolo Benvegnù, immaginando uno scenario in cui il suo nuovo disco, “Dell’odio dell’innocenza”, gli viene spedito via posta da un mittente sconosciuto.

Sulla scia di questo racconto dai tratti onirici, Benvegnù spiega: «Quei brani sono un disco intero. Si chiama “Dell’odio dell’innocenza” e non ho alcuna responsabilità rispetto al contenuto. Sensazione e profumi di gelsomino e canto antico di mondi perduti»

Il nuovo album include 10 inediti con chitarra e voce e un undicesimo brano esclusivamente strumentale.

L’atteso tour di Paolo Benvegnù, inaugurato lo scorso 4 marzo a Catania, prende il nome dal nuovo disco e include date in continuo aggiornamento in tutto il territorio nazionale.