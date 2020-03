Primo singolo per Minio, cantautore diciannovenne di Lamezia Terme

La leggerezza, la serenità, l’amore, condite da piacevoli note dal sapore indie, caratterizzano “e’ troppo bello”, da oggi su tutte le piattaforme digitali ed in CD single in edizione limitatissima.

E’ il primo lavoro di Minio, cantautore diciannovenne di Lamezia Terme, che esordisce con questo singolo, con il quale si affaccia da solo nel mare blu della discografia. Il brano è molto orecchiabile, semplice nella costruzione e nel desiderio dell’autore, Antonio Minieri si distacca da stili ai quali è legato da musicista.

Svestito per un attimo dell’abito del batterista imbraccia per l’occasione una chitarra acustica e si mette davanti ad un microfono; è il suo esperimento che gli fa dare una prospettiva differente al suo fare musica. Un lavoro dietro al quale si possono ascoltare le fasi della composizione, che sono prettamente estive, con arrangiamenti che danno l’idea di una chitarra in riva al mare con gli amici, ma contestualizzate nella scelta di arrangiamenti professionali e suoni che conferiscono una maggiore corposità.

Prodotto da Giovanni Minieri [MinG Produzioni], è stato “assemblato” e rifinito dalla Sound Engineer Erica Cuda a Dissonanze Studios di Francesco D’Augello a Lamezia Terme, tra ottobre 2019 e gennaio 2020.

Per la realizzazione del lavoro si è affidato agli amici musicisti Lorenzo Smirne, che ha suonato il basso, Luigi Strangis alle chitarre.