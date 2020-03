Il Color Fest ha organizzato per sabato un mini live su Facebook nel rispetto di #iorestoacasa

Chiusi i locali in centro, la musica continua online. E’ il caso del Color Fest, che in attesa dell’evento previsto ad agosto ed annunciato presso l’Abbazia Benedettina, ha organizzato per sabato un mini live sulla propria pagina Facebook nel rispetto di #iorestoacasa.

«Dobbiamo farlo ed è bello pensare che stando a casa stiamo facendo, un po’ per volta, il bene di tutti. Ma restare a casa non significa restare fermi. Non significa restare soli. Noi abbiamo immaginato un festival da condividere», spiega la presentazione dell’iniziativa, «abbiamo immaginato la musica a riempire i vuoti nelle nostre stanze. Abbiamo scritto qualche messaggio, fatto qualche telefonata ed eccoci qui».

Appuntamento sabato, a partire alle 14:30, sulla pagina Facebook del Color Fest «per una nuova giornata da passare insieme» insieme a Fabio Nirta, Legno, Her Skin, Dino Fumaretto, Marinelli, Lorenzo Kruger, Naip, Nicolò Carnesi.