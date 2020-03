Il direttivo dell’associazione culturale “Progetto Cultura- Consulta delle associazioni” contesta che «il Governo si è dimenticato della nostra realtà e ci auguriamo che con i prossimi decreti possa dimostrarci la sua vicinanza». L’organizzazione, formata da circa 40 sodalizi del territorio lametino e vibonese e da oltre 1000 associati, non nasconde che «è in programmazione il festival del teatro, musica e spettacolo, Lamezia in Danza III Edizione, ma al momento abbiamo sospeso tutte le attività preparatorie».

Facendo affidamento sulla nomina di Franco Talarico nella Giunta Regionale della Calabria, si spera così che qualche aiuto arrivi dalla cittadella.