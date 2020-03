Patrocinio non oneroso dal Comune all’istituto Tchaikovsky per le attività formative e musicali a Lamezia Terme

Concesso dalla giunta mascaro il patrocinio non oneroso (quindi la concessione del diritto all’utilizzo del logo della Città di Lamezia Terme per le attività di promozione con abbattimento del 50% dei diritti sulle pubbliche affissioni) all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Pytor Ilyich Tchaikovsky” per lo svolgimento di eventi e manifestazioni che si terranno sul territorio di Lamezia Terme nel corso dell’anno.

Il progetto segue le attività di formazione attraverso l’avviamento di corsi propedeutici musicali rivolti studenti che il Conservatorio terrà presso l’Istituto Tecnico Economico “Valentino De Fazio”, in cui sono state previste 50 borse di studio per giovani talenti che potranno seguire i corsi per 2 annualità.

Da par suo il Conservatorio promuoverà una rete territoriale che prevede il coinvolgimento di Associazioni e Scuole di Musica già operanti nel territorio, e terrà a Lamezia Terme una parte delle attività del progetto P.O.R. Calabria denominato “Distretto Culturale Musicale della Calabria” attraverso workshop,seminari e work on the job.