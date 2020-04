I ragazzi di A Regola D’arte cantano per l’iniziativa #branidisperanza

In questa quarantena sono tante le iniziative musicali e teatrali che si sono fatte spazio sul web. Se da un lato il terzo settore ha subito come tutti il duro colpo dell’emergenza sanitaria, dall’altro gli operatori culturali hanno attivato attraverso internet, lezioni online, meeting tra associazioni culturali, gruppi dedicati ad attività culturali. Tutte iniziative nate per i ragazzi costretti a casa a causa del lock down.

A #branidisperanza, promossa dalla cantante calabrese Rosa Martirano per l’Associazione Culturale Martirano, ha dato il suo contributo anche la classe di Musical della scuola lametina A Regola d’Arte diretta da Tiziana De Matteo, con il brano “Stiamo Come Stiamo” di Mia Martini e Loredana Berte’.

«Aspettiamo di poter tornare al piu’ presto alla normalità per realizzare i nostri progetti» dice la direttrice della scuola, che quest’anno affianca un altro grande nome, quello del performer nazionale Fabrizio Voghera, agli stagisti della scuola, che sta seguendo i ragazzi nella preparazione del prossimo evento.