Stiamo a casa, ma con gioia: Comunale e Teatro incanto regalano commedia online

Molti di noi sono costretti a stare a casa, in questo periodo assurdo, fatto di code davanti la farmaxia, di strade vuote e di locali chiusi.

“Un periodo – è scritto in una nota del teatro Comunale di Catanzaro – che i più giovani certamente non hanno mai vissuto e non avrebbero mai nemmeno immaginato.

Il Teatro, tutti i teatri in Italia, sono chiusi e questo sarà un colpo durissimo per un settore che già non brillava per i suoi risultati economici, il suo punto di forza era, è e sarà, il grandissimo impatto sociale.

Proprio per questo, per non abbandonarti nel momento più strano di tutti, abbiamo pensato di regalarti l’accesso alla nostra commedia più importante, la nostra ‘Giù il cappello!’, registrata al Teatro Comunale di Catanzaro, il Centro del centro storico!

E’ la commedia alla quale teniamo di più e abbiamo deciso di condividerla con te, per stare tutti insieme anche se in maniera virtuale”.

Per vedere la commedia, basta cliccare qui e iscriversi al nostro canale Youtube

Giù il cappello! Primo atto

Giù il cappello! Secondo atto

Giù il cappello! Terzo atto

Guardalo insieme alla tua famiglia, noi speriamo di rivederti al più presto, appena tutto questo sarà finito, sempre al Comunale, il Centro del centro storico!

