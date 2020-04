Inno d’Italia eseguito a distanza dalla banda musicale Città di Falerna in occasione del 25 aprile

In occasione del 25 aprile, per rendere omaggio a tutti gli italiani contro il Covid-19, la banda musicale Città di Falerna, sulla propria pagina Facebook, si è esibita alle 12 in diretta nell’esecuzione dell’inno nazionale con un video collage musicale.

Impossibilitati da circa 2 mesi ad incontrarsi a causa delle restrizioni nazionali, i componenti della banda hanno deciso di realizzare un video collage.

Ogni componente della banda ha realizzato un video eseguendo la propria parte da casa, successivamente i singoli video sono stati montati assieme, così da realizzare una sala concerto virtuale con la partecipazione straordinaria del clarinettista Gianmarco Casani.